أمير زكي



رفضت أسرة شاب بإلحاح ملاحقته قضائيا، مكتفية بإيداعه «الطب النفسي»، فيما أكد مصدر أمني أن رجال أمن الفروانية استخدموا أسلوبي الحيلة والقوة في التعامل مع الشاب المسلح.



وبحسب مصدر أمني، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغ استغاثة من أسرة بمنطقة الفردوس تضمن أن احد أفراد الأسرة يحمل سكينا ويهدد الجميع بالقتل، وهو ما دعاهم الى الاحتماء داخل غرفة وإحكام إغلاقها جيدا.

وقال المصدر: على الفور انتقل رجال الأمن الذين بذلوا جهودا كبيرة في السيطرة على المدعى عليه، حيث استدرجوه بالحيلة وفيما إن اقتربوا منه استخدموا معه القوة لنزع السكين من يده.



وأضاف المصدر: خرجت أفراد الأسرة من الغرفة ورفضوا تسجيل قضية، خاصة أن الشاب لديه ملف في «الطب النفسي» ويعاني من اضطراب.