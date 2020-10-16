أخلت النيابة العامة سبيل مواطن ومقيم بلجيكي بكفالة 500 دينار لكل منهما بإحدى قضايا غسيل الأموال.



وقال وكيل المواطن المحامي بشار النصار لـ«الأنباء» ان موكله أنكر الاتهام منذ فجر التحقيقات، مشيرا إلى أنه لا يعلم شيئا عما يقوم به المتهم الأول في القضية.



وأوضح النصار أن دور موكله يتمحور حول بيع المركبات ليس إلا، مشيرا إلى أنه يمتلك مكتبا للمركبات ويذهب إليه في الفترة المسائية على اعتبار أنه موظف حكومي.



وأكد أن جميع عمليات موكله سليمة، موضحا أن جميع عمليات بيع المركبات والإيداعات التي قام بها كانت فعلية وقانونية.