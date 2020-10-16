محمد الجلاهمة

تقدم مواطن من مواليد 1980 إلى مخفر شرطة الشويخ متهما لصا مجهولا بالاستيلاء على 4 إطارات ووضع طابوق بدلا منها، وقال المبلغ ان سيارته التي تحمل لوحات خليجية وضعها لدى احد الكراجات للتصليح ليتم إبلاغه بأن إطارات المركبة الأربعة والجديدة تمت سرقتها خلال توقف السيارة في ساحة مقابلة للكراج وسجلت قضية سرقة.



وعلى صعيد آخر، تقدم الممثل القانوني لإحدى الشركات المتخصصة في الهواتف الذكية ببلاغ الى مخفر شرطة الاحمدي، وأبلغ عن سرقة مولد كهربائي خاص بالشركة من موقعها بمنطقة الهجن. هذا، وتم إبلاغ الأدلة الجنائية حتى ينتقل فنيون الى موقع الشركة لرفع البصمات.