عبدالله قنيص



استطاع رجال إدارة بحث وتحري محافظة الأحمدي اغلاق ملفات 24 قضية سرقة أملاك الدولة بضبط 7 وافدين من جنسية عربية واحدة.



وقد اعترف المتهمون باستهداف المحولات الكهربائية في عدة مناطق متفرقة وسرقة الكابلات النحاسية وإعادة بيعها، وأرشدوا عن محلات في السكراب تشتري منهم المسروقات وتعيد تصنيعها بعد تسييلها.



وبحسب مصدر امني فإن تعدد قضايا سرقة المحولات دعا مدير مباحث الاحمدي الى تشكيل فريق عمل ومراقبة المحولات، مشيرا الى ان احدى دوريات المباحث ضبطت 3 وافدين خلال استهداف احد المحولات في الاحمدي ليتم التحقيق معهم وارشدوا عن 4 آخرين شركاء لهم في الجريمة وأقروا بسرقة 24 محولا كهربائيا وأرشدوا عن المحولات التي جرى استهدافها من قبلهم.



وجار احالتهم الى النيابة بتهم متعلقة بسرقة أملاك دولة وإتلاف عمدي.



على صعيد آخر، ألقى رجال مباحث الأحمدي أيضا القبض على وافدين من جنسية عربية أخرى حيث عثر في مركبة كانا على متنها على كميات من المواد التموينية المدعومة (زيت وأرز ومعجون طماطم) وبالتحقيق معهم اعترفوا بشراء هذه المواد التموينية من مواطنين لإعادة بيعها سواء داخل الكويت أو تهريبها الى موطنهم.