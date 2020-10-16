سعود عبدالعزيز



احتجز شاب كويتي في مخفر شرطة العدان على خلفية اتهامه بالحريق العمد والسكر البين فيما اسهم شقيقه في تسليمه الى رجال الامن بطريقة غير مباشرة حينما ابلغ عمليات الداخلية بأن شقيقه في حالة غير طبيعية، ولدى الانتقال والتعامل مع البلاغ تبين ان «غير طبيعي» هو ذاته المتهم في قضية حريق عمد.

وكانت مواطنة أبلغت عمليات الداخلية بأن منزلها في منطقة الفنطاس تعرض للحريق العمد من قبل شخص حددت اسمه، مشيرة الى ان رجال إطفاء القرين تعاملوا مع الحريق وسيطروا عليه وأكدوا انه حريق عمد وأنها تعرف المتهم وحددت اسمه.



وأضاف المصدر بعد بلاغ المواطنة بنحو ساعتين تلقت عمليات الداخلية بلاغ من مواطن قال فيه ان شقيقه في حالة غير طبيعية ويثير المشاكل وبانتقال رجال الأمن والاستعلام عن الشخص غير الطبيعي تبين انه ذاته المعني في قضية حريق منزل المواطنة عمدا، ليتم احتجازه في النظارة.