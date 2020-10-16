محمد الجلاهمة



وجه مدير عام مديرية امن العاصمة اللواء عابدين العابدين بإحالة 4 وافدين من الجنسية الهندية الى إدارة الابعاد الإداري على ان يتم ترحيلهم الى بلدهم مع ادراج أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول، وذلك بعد اجراء التحقيق معهم والوقوف على الوكر الذي حصلوا منه على الخمور التي ضبطت بحوزتهم على ان تتم مداهمة اوكار التصنيع، كما وجه اللواء عابدين أيضا بإحالة وافدين من جنسية عربية الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعدما عثر بحوزتهما على مواد مخدرة.

وجاءت هذه التعليمات في أعقاب إخطار مدير عام مديرية الامن من قبل رئيس مخفر الدسمة المقدم حمدان العجمي بضبط الوافدين الستة خلال حملة تفتيش مباغتة خلال 30 دقيقة في منطقة بنيد القار.

وفي التفاصيل، فإن رجال امن مخفر الدسمة ومن خلال حملة بقيادة المقدم حمدان العجمي أوقف 5 مركبات للاشتباه فيها، حيث عثر بالمركبة الأولى بقيادة هندي يدعى (شيتانلال) وعثر بداخلها على 10 قناني مياه صحة استبدلت بمواد مسكرة.

والمركبة الثانية بقيادة (سنيف) ووجد فيها عدد 2 قنينة كبيرة بها خمور،والثالثة كانت بقيادة هندي يدعى (كرتير) ووجد فيها 7 قناني خمر، والرابعة بقيادة هندي يدعى (بورتيل) وعثر في المركبة على 20 قنينة، أما الوافدان العربيان فضبطا داخل مركبة وعثر بحوزتهما على مواد يشتبه بأنها مخدرة وكانا في حالة غير طبيعية وقت ضبطهما.