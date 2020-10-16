أحمد خميس



رفع رجال الأدلة الجنائية البصمات من على مركبة مواطن، وذلك بعد أن سجل قضية حملت عنوان سرقة عن طريق الكسر.

وقال المبلغ عن بلاغ سجله في مخفر شرطة ميدان حولي إنه ترك داخل مركبته الهاتف والمبلغ ودخل الى أحد المستشفيات وحينما عاد الى المركبة وجد الهاتف ومبلغا ماليا قدره 2500 دينار، كان قد سحبه من بنك محلي، تمت سرقتهما.

ورجح مصدر أمني أن يكون الجاني من الأشقياء الذين يقومون بتتبع الأشخاص الذين يخرجون من البنوك حاملين في أيديهم أظرفا، حيث يقوم هؤلاء بتتبع الضحايا وحينما يجدون أن الشخص ترك المظروف وانصرف من المركبة يقومون باستهداف المركبة.