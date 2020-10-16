نظم الفريق التطوعي «عجنان بن داحي» بمبرة العوازم الخيرية زيارة لطلاب جزر القمر، حيث تقوم المبرة بكفالة 5 طلاب للدارسين للغة العربية والدراسات الإسلامية لتفقد احتياجاتهم المعيشية والاطمئنان عليهم.

من جهته، قال الدارس عبدالحكيم محمد: جئنا لدولة الكويت عن طريق سفارة جزر القمر، وبالتنسيق مع مبرة العوازم، للحصول على الدورة الدراسية لمدة ثلاثة أشهر، ونظرا لظروف كورونا اضطررنا للمكوث في السكن حتى يفتح الطيران، وخلال هذه المدة كانت جميع احتياجاتنا تصلنا من مبرة العوازم، والحمد لله لا نحتاج لأي شيء، فجزاهم الله خيرا، وجزى دولة الكويت الخير والأمان.