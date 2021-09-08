

عبدالعزيز الفضلي



في إطار تعزيز أواصر التعاون بين مختلف جهات الدولة وتجسيدا لمبدأ الشراكة المجتمعية الفاعلة، عقدت وزارة التربية اجتماعا تنسيقيا مع بلدية الكويت صباح أمس، وذلك ضمن استعداد الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021/2022.



وتم خلال الاجتماع التنسيق بين الجهتين في كافة الاجراءات التي تحقق جهوزية الساحات التابعة للمباني المدرسية وتقديم الدعم اللازم.



وثمنت وزارة التربية تعاون وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالإنابة ومدير عام بلدية الكويت في دعم استعدادات الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد بكل ما تحمله من تحديات فرضتها ظروف الجائحة، مما يستوجب معها تضافر كافة الجهود لضمان العودة الآمنة لأبنائنا وبناتنا الطلبة وجميع العاملين في الحقل التعليمي التربوي.



وترأس الاجتماع الوكيل المساعد للشؤون الادارية والتطوير الاداري رجاء بوعركي بحضور وفد من بلدية الكويت، وعدد من مديري المناطق التعليمية والمختصين التربويين.