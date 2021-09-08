كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولات ميدانية بمنطقة الفروانية على كافة الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم بهدف التأكد من التزام المحلات بلوائح وأنظمة البلدية وتطبيق القرارات الإدارية المتعلقة بالاشتراطات الصحية، فضلا عن التأكد من التزام العاملين باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء القفازات والكمامات ولاسيما التباعد الجسدي لتجنب انتشار فيروس كورونا، فضلا عن تطبيق منع دخول المجمعات لغير المحصنين.



في هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة د.ناصر الرشيدي الذي ترأس الجولة أن الفريق الرقابي قام أمس الأول بتنفيذ جوله ميدانية على المجمعات والبقالات والمطاعم بمنطقة الفروانية للتأكد من التزام المحلات والمجمعات بالاشتراطات الصحية إلى جانب التأكد من الالتزام بشروط وضوابط البلدية بلائحة المحلات.



وقال أن الجولة أسفرت عن تحرير 11 مخالفه للوائح ونظم البلدية تنوعت ما بين إقامة إعلان بدون ترخيص وعدم تجديد رخصة الإعلان وتوجيه 6 إنذارات للالتزام بالاشتراطات الصحية.



وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية للفريق الرقابي على أنشطة ألعاب الأطفال منذ صدور قرار إعادة افتتاحها، مؤكدا في هذا الصدد عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين لنظم ولوائح البلدية وغير الملتزمين بالإجراءات والتدابير الوقائية لمحاصرة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة الجمهور، كما دعا أصحاب المحلات بعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية تجنبا للمخالفة والغرامة والتي قد تصل للغلق الإداري.