في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء عن تنفيذ 3 جولات ميدانية بمناطق صناعية الجهراء والثروات ومنطقة الجهراء تم خلالهما رفع 20 سيارة مهملة وسكراب و4 عربات آيس كريم إلى جانب وضع 61 ملصقا على سيارات مهملة وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بعد انتهاء فترة وضع الملصق.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق لا يألو جهدا في رفع وإزالة كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام بمناطق المحافظة.



وأشار إلى أن الفريق الرقابي قد قام بتنفيذ 3 جولات ميدانية بمناطق صناعية الجهراء والثروات ومنطقة الجهراء لرفع السيارات المهملة بعد انتهاء فترة وضع ملصق الإنذار وتنظيف ساحات المدارس والشوارع المؤدية لها وتبديل الحاويات.



وأكد القريفة أن الجولات قد أسفرت عن وضع 61 ملصقا على سيارات مهملة ورفع 20 سيارة مهملة وسكراب بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية وانتهاء فترة وضع ملصق الإنذار فضلا عن رفع 4 عربات آيس كريم وقد تم إرسالها إلى موقع حجز البلدية إلى جانب قيام الفريق الرقابي بالإشراف على تنظيف الساحات المجاورة للمدارس والشوارع المؤدية إليها وتبديل الحاويات التالفة.