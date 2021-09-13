عبدالله الراكان



قال مدير فرع بلدية الكويت بمحافظة الفروانية م.محمد صرخوه إن البلدية تواصل جولاتها الدورية على صالات الألعاب والأنشطة الترفيهية في جميع المحافظات للتأكد من الاشتراطات الصحية حفاظا على سلامة الجميع.



وأضاف صرخوه، في تصريح صحافي خلال جولة في بلدية الفروانية في مجمع أوتاد بمنطقة خيطان للتأكد من الاشتراطات الصحية على صالات الألعاب والأنشطة الترفيهية، ان الاستعدادات في مركز الألعاب داخل المجمع جيدة جدا، مشيرا إلى أن مسؤولي المركز وفروا جميع سبل الاحترازات الصحية مثل كمامات للأطفال ولأولياء الأمور، موضحا أنها لم تسجل أي مخالفة خلال الجولة كما تقدم بالشكر لإدارة المركز على حسن الاستعدادات وتوفير كل احتياجات مرتادي المجمع.



بدوره، أكد سعود العتيبي من قسم المخالفات في فرع بلدية محافظة الفروانية أن الجولة هي استمرار للجولات السابقة الخاصة بعودة أنشطة الأطفال، مضيفا: وجدنا الالتزام بالاشتراطات الصحية واضحا في المجمع ومراكز الألعاب، ونتمنى أن يستمر هذا الالتزام في الأيام القادمة.