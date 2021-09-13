بداح العنزي



انتهت البلدية من دراسة تطوير منتزه جنوب الصباحية بتثبيت نسب الاستعمالات التجارية ضمن المشروع لتكون 5% ونسبة البناء 20% من كامل مساحة المنتزه الكلية البالغة (107229م2).



وأوضح تقرير مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي التالي:



1 ـ الموقع مخصص بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/77/9/177) في 2/5/1977 لشركة المشروعات السياحية كمدينة ملاهي صغيرة.



2 ـ ذكر بالمخطط التنظيمي رقم م/1431/2/10 -1 بمنطقة جنوب الصباحية علما بأن الموقع عبارة عن حديقة عامة بمنطقة الصباحية.



3 ـ تقدمت شركة المشروعات السياحية بموجب بطلب الموافقة على تطوير منتزه جنوب الصباحية بتثبيت نسب الاستعمالات التجارية ضمن المشروع لتكون 5% ونسبة البناء 20% من كامل مساحة المنتزه الكلية البالغة (107229م) وتحديد الاستعمالات المسموحة بالمنتزه. وتضمن ردود الجهات المختصة التالي:



٭ وزارة المالية: أفادت بموافقتها المبدئية على تطوير منتزه جنوب الصباحية شريطة التقيد بمواد وأحكام العقد المبرم وتطبيق ما ورد به من أحكام وتقديم التصور النهائي لأعمال التطوير لاعتماده قبل المباشرة بالتنفيذ.



مطابقة الطلب للنظم والقوانين.



٭ إدارة المخطط الهيكلي بالبلدية أفادت إدارة المخطط الهيكلي بأن طلب شركة المشروعات السياحية يتوافق مع ما ورد بكتابنا من كامل مساحة المنتزه أي 0.2X107.229 = 21.445.8م حيث لا تدخل الممرات ومحطات الكهرباء والمصليات والحمامات وجميع الخدمات التي تخدم المنتزه من ضمن النسبة البنائية.



أما بخصوص المساحة التجارية فهي 5% من كامل مساحة المنتزه أي x = 5.361.45م2 حيث الاستعمالات التجارية لها عبارة عن محلات بيع بالتجزئة (مطاعم ـ مقاه) على أن تكون من ضمن المساحة البنائية للمنتزه، أما باقي الاستعمالات فتعتبر استعمالات مساندة (ترفيهي ـ خدمي مجتمعي) تدخل من ضمن 20% ويتم استغلال باقي المنتزه باستعمالات المفتوحة على سبيل المثال وليس حصرا ألعاب ترفيهية خارجية غير مبنية (لعبة المراجيح الهوائية ـ لعبة السقوط الحر ـ لعبة العجلة الدوارة للأطفال وغيرها من الألعاب الخارجية المفتوحة) ـ تنسيق زراعي (زراعات تجميلية ـ نافورة موسيقية ـ ملاعب رياضية مفتوحة ـ بحيرات مائية ـ ركوب الخيل).



وأوصت لجنة الموافقات التنظيمية: بالموافقة على اعتماد النسبة البنانية للموقع 20% على أن تكون النسبة التجارية 5% تستغل محلات بيع بالتجزئة (مطاعم ومقاه) من كامل مساحة الموقع.



وتستغل باقي النسبة البنائية فتعتبر استعمالات مساندة (ترفيهي ـ خدمي ـ مجتمعي)، وذلك شريطة تقديم دراسة مرورية معتمدة وتقديم المخططات التفصيلية لاعتمادها من قبل إدارة المخطط الهيكلي وإدارة التنظيم العمراني.



واشترطت البلدية:



١- تقديم مخططات تفصيلية لاعتمادها من قبل كل من إدارتي المخطط الهيكلي والتنظيم العمراني قبل إصدار الترخيص.



2 ـ تقديم دراسة مروية معتمدة قبل الترخيص.



3 ـ التقيد بمواد وأحكام العقد المبرم وتطبيق ما ورد به من أحكام وتقديم التصور النهائي لأعمال التطوير لاعتماده من وزارة المالية قبل المباشرة بالتنفيذ.