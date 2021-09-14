705 أنشطة متنوعة في مشروع العربات المتنقلة تستوعب أفكار الشباب وتقدم قيمة مضافة للجمهور

تطبيق إلكتروني لأصحاب المشاريع لحجز الأماكن الخاصة بأنشطتهم لضمان التنظيم بين الجميع

إنشاء شركة من قبل الصندوق الوطني لإدارة «بوابة الحرير» وتعاون جميع الجهات المعنية لإنجاز المشروع

الموقع يضم ميدان رماية واستوديو إذاعة وتلفزيون وحلبة سيارات وتعليم ركوب الخيل ورياضات بحرية



بداح العنزي



أعلن مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عن الانتهاء من الدراسة المتعلقة بتخصيص أرض بمساحة 500000م2، بمنطقة الصبية لاستقطاب العربات المتنقلة وإنشاء سينما سيارات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وقال م.المنفوحي لـ «الأنباء» إن الطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتخصيص الأرض لصالح الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وذكر م.المنفوحي إنه سيتم تخصيص 705 من الأنشطة لدعم المشاريع بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.



وقال إن كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء 20/8/2021 والمتضمن مناقشة توصيات اللجنة الاقتصادية بشأن موضوع تجهيز مساحة مؤقتة من الأرض لاستقطاب شاحنات الوجبات السريعة (food trucks) وإنشاء سينما سيارات من خلال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تضمن عرضا مرئيا للتصور المقدم من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتناول البنود التالية:



٭ موقف سيارات.



٭ منطقة الخدمات.



٭ مضمار دراجات هوائية.



٭ سينما.



٭ سينما السيارات.



٭ ميدان للرماية.



٭ منــطقة احتـــفالات ومهرجانات.



٭ ألعاب أطفال.



٭ عـــــرض إضــــــــاءات ومهرجانات.



٭ ألعاب أطفال.



٭ عرض إضاءات وأنوار.



٭ ألعاب إلكترونية.



٭ ممشى.



٭ محلات العربات المتنقلة والأكشاك.



٭ كماليات.



٭ لوازم الرحلات البرية والبحرية.



٭ مقصف.



٭ استوديو إذاعة وتلفزيون ونقل حي.



٭ حلبة السيارات.



ـ عرض السيارات وتجربتها واستعراض.



ـ خـــــدمات وصيـــانــة الســيارات.



٭ تأجير وتعليم ركوب الخيل.



٭ منطاد.



٭ بعض الألعاب الخطرة (للبالغين).



٭ منطقة خاصة بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل (الأنشطة الترفيهية والخدمات).



٭ الرياضات البحرية.



٭ طائرات ورقية ولاسلكية.



٭ ملاعب كرة قدم وكرة طائرة شاطئية.



ثانيا: دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة



سيتم تخصيص ما لا يقل عن 705 من الأنشطة لهذه الفئة من المشاريع من مختلف الأنشطة وسيكون هذا المشروع عنصر دعم كبيرا لهذه المشاريع.



ثالثا: دور القطاع الحكومي



سيتم التعاون مع جميع الجهات المختصة لانجاز هذا المشروع والجهات الحكومية سيكون لها دور.



رابعا: تفعيل دور القطاع الخاص



أنــــواع الأنشطة المطلوبة من الـــشركات الكـــبيرة وهي.



ـ سوق مركزي.



ـ شركات التنظيف والصيانة.



ـ مطعم ذو علامات تجارية عالمية.



ـ محطة تعبئة وقود.



خامسا: تطبيق إلكتروني لحجز الأماكن:



سيتم عمل تطبيق الكتروني لأصحاب مشاريع المركبات المتنقلة الراغبين بحجز أماكن لمشاريعهم في المنطقة لفترة محددة فقط، وذلك لإعطاء فرصة للاستفادة لأكبر عدد من المشاريع وسيتم عمل تطبيق آخر للرواد الراغبين بحجز أنشطة معينة لتنظيم العملية وعدم التزاحم.



سادسا: إدارة «مشروع بوابة الحرير»



المقترحات:



1 ـ إدارة المشروع عن طريق الصندوق الوطني وبالتنسيق مع الجهات المعنية.



2 - إنشاء شركة من قبل الصندوق الوطني لإدارة مشروع بوابة الحرير وأي مشاريع أخرى تستند إلى الصندوق الوطني.



3 - إسناد إدارة المشروع الى القطاع الخاص.



سابعا: تنفيذ المشروع:



1 - الموافقة على المشروع.



2 - تخصيص الأرض.



3 - تجهيز البنية التحتية.



4 - تشكيل فريق مختص للمشروع.



5 - تعاون الجهات المختصة.



6 - إصدار التراخيص اللازمة لجميع متطلبات المشروع.



ثامنا: احتياجات المشروع:



1 - سفلتة أرض الفعاليات (وزارة الأشغال العامة).



2 - محول كهرباء متنقل (وزارة الكهرباء والماء).



3 - حاويات قمامة (بلدية الكويت).



4 - نقل تلفزيوني، استوديو نقل فرق شعبية (وزارة الإعلام).



5 - حزام أخضر (الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية).



6 - دورات مياه مؤقتة (وزارة الأشغال، شركة نفط الكويت، شركات خاصة).



7 - باصات لنقل الزوار من المواقف إلى منطقة الفعاليات (شركة خاصة).



8 - أعمال النظافة والأمن والسلامة والضيافة (شركات خاصة).



9 - التنظيم وإدارة الفعاليات (شركات خاصة).



10 - منصة احتفالات (شركات خاصة).



11 - أعمال إضاءة وليزر (شركات خاصة).



12 - ألعاب نارية (شركات خاصة).



وأضاف: سيتم عمل تطبيق الكتروني لإصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة للمشاريع التجارية، حيث سيتم ربط التطبيق مع الجهات الحكومية التي تصدر هذه التراخيص لتبسيط العملية وسرعة الإنجاز.



وقال م.المنفوحي: لقد أصدر المجلس قراره التالي:



أولا: أحيط المجلس علما بالعرض المرئي المقدم من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن مشروع تجهيز مساحة مؤقتة من الأرض بمنطقة الصبية لاستقطاب شاحنات الوجبات السريعة Food trucks وإنشاء سينما سيارات من خلال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



ثانيا: تكليف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأرض لإقامة المشروع وتجهيزها بعمل سفلتة للأرض تمهيدا لتسليمها للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



ثالثا: تكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشـــرعــات الصـغـيـرة والمتوسطة بالتنسيق مع بلدية الكويت والجهات التي يراها مناسبة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تجهيز مساحة مؤقتة من الأرض بمنطقة الصبية لاستقطاب شاحنات الوجبات السريعة Food trucks وإنشاء سينما سيارات من خلال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ضوء اختصاص الصندوق ووفقا للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.



وبناء على ما ذكر أعلاه، تقدم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 2021/8/25 وتضمن تقديم مخطط لموقع مقترح لتخصيص أرض للصندوق الوطني في منطقة الصبية بصفة مؤقتة لاستقطاب العربات المتنقلة وإنشاء سينما السيارات من خلال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بناء على قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه.



3 شروط لاعتماد الموافقة على المشروع تضمنها الرأي الفني



تضمن الرأي الفني موافقة البلدية على قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطعة أرض بصفة مؤقتة بمساحة 5000000م2 خلال فترة التخييم المسموح بها لصالح الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منطقة الصبية لاستقطاب العربات المتنقلة وإنشاء سينما السيارات من خلال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، شريطة الالتزام بما يلي:



1 - أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة بخصوص الموقع.



2 - التنسيق مع جهاز مدينة الحرير والجزر الخمس بخصوص الموقع.



3 - تخويل الإدارة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية أو فنية.