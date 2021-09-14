في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية في بلدية الكويت لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وضوابط ونظم البلدية كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تنفيذ الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بثلاث جولات ميدانية مكثفة أيام 10/9، 11/9 و12/9على المجمعات التجارية والأسواق الموازية ومحلات التجزئة بمناطق (صباح السالم ـ أسواق القرين ـ العدان ـ القصور ـ أبو الحصانية ـ المسايل) للتأكد من التزامها بلوائح وأنظمة البلدية والاشتراطات الصحية بهدف تحقيق المناعة المجتمعية.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة طلال العقاب حرص البلدية على تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاشتراطات الصحية من خلال تنفيذ جولات ميدانية صباحية ومسائية بجميع مناطق المحافظة للتأكد من التزام المحلات والمجمعات التجارية والأسواق الموازية تطبيق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا والضوابط البلدية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الجولات التي تم تنفيذها خلال الأيام الثلاثة الماضية قد أسفرت عن تحرير 79 مخالفة لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ولائحة المحلات والإعلانات وقد تنوعت تلك المخالفات بين عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، عدم تجديد ترخيص الإعلان، عدم تجديد الترخيص الصحي، إضافة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص من البلدية، إقامة إعلان خاص بالنشاط، عدم وضع إعلان تعريفي بالمحل، تشغيل عامل بشهادة صحية منتهية، مزاولة العمل قبل الحصول على شهادة صحية فضلا عن عدم صيانة الإعلان وذلك بعد الكشف على 123 محلا إلى جانب إزالة 89 إعلانا مخالفا مختلف الأحجام من الشوارع والميادين بالمحافظة.



وبين العقاب أن الإعلانات التي تمت إزالتها 23 إعلان كرتون، 6 إعلانات قماش إلى جانب 60 إعلان من ورق وحديد.



ودعا العقاب أصحاب المحلات الى الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع وتجنبا للمخالفة والغرامة.