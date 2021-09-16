5 خدمات إلكترونية تقدمها البلدية ضمن «سهل»..وإصدار رخصة الحدائق المنزلية مباشرة

استقبال معاملات المخطط المساحي عبر «الأونلاين» ومنع تداولها ورقياً تيسيراً على المواطنين



أعلن مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي ان اللجنة التنسيقية أقرت عددا من التوصيات للتيسير على المواطنين في إنجاز معاملاتهم من خلال تقديم خمس خدمات إلكترونية ضمن تطبيق «سهل» تشمل الاعلانات والتراخيص الصحية وشهادة الأوصاف ورخصة الزراعة، فضلا عن استقبال معاملات المخطط المساحي عبر «الاونلاين» وعدم تداولها ورقيا وتخصيص نسبة 3% من مساحة الحيازة الزراعية كمخزن تبريد للمنتجات الزراعية.



وكشف المنفوحي عقب ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية أمس بحضور رؤساء القطاعات عن البدء بتشغيل برنامج الكتروني في 1 أكتوبر المقبل بشأن قياس إنجاز الوظائف الإشرافية ورفع تقرير شهري بهذا الشأن والتنسيق مع الإدارة القانونية بشأن الضوابط العامة وشروط تقييم الوظيفة الإشرافية وتوزيع المهام والمسؤوليات باعتبار ذلك اخلال بالواجبات الوظيفية.



وأضاف ان اللجنة وافقت على تخصيص نسبة 3% من المساحة الاجمالية للحيازة الزراعية كمخزن تبريد للمنتجات الزراعية واستكمال الإجراءات اللازمة بإدراج المقترح بلائحة البناء وذلك دعما للأمن الغذائي، ونظرا لما أسفرت عنه تداعيات «كورونا» بالحاجة الى مخازن تبريد في المناطق الزراعية، مشيرا الى موافقة اللجنة على مخاطبة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالعمل نحو تفعيل اختصاص الهيئة في تعديل وتوسعة الحيازات الزراعية دون الحاجة للبلدية.



وبين ان اللجنة وافقت أيضا على مقترح إصدار رخصة الزراعة للحدائق المنزلية دون الحاجة لتقديمها عن طريق المكتب الهندسي تيسيرا على المواطنين في إصدار رخصة الزراعة الكترونيا، مشيرا الى تقديم خمس خدمات الكترونية للبلدية عن طريق تطبيق «سهل»، لافتا إلى ان اللجنة كلفت إدارة مركز نظم المعلومات بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالبدء بمشاركة البلدية عبر تطبيق «سهل» وتشمل المعاملات: تجديد تراخيص الإعلانات، تجديد التراخيص الصحية، طلب شهادة الاوصاف، متابعة المعاملات، رخصة الزراعة، وكذلك تكليف إدارة مركز نظم المعلومات بإفادة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالرد اللازم حول مؤشر نضوج الخدمات الالكترونية الحكومية.



كما أقرت اللجنة توصية بشأن اقتصار استقبال معاملات المخطط المساحي عبر «الاونلاين» وعدم تداولها ورقيا.