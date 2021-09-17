أوضح نائب المدير العام لشؤون قطاع البلدية بمحافظتي حولي والأحمدي م.فهد حمد الشتيلي خلال الدورة التدريبية لمهندسي إدارة التراخيص الهندسية بالقطاع التي تم عقدها بمكتبه صباح امس أن هذه الدورة جاءت في إطار تسريع وتيرة إنجاز المعاملات لدى الكثير من المهندسين المختصين بإصدار التراخيص الهندسية العاملين بلوائح البناء والنظم الإلكترونية.

وقال إن الكثير من الاستفسارات قد وردت إلينا من المهندسين القائمين على إصدار تراخيص البناء بخصوص التعاميم وشروط وإجراءات الترخيص بغرض توحيد كل الإجراءات بين المهندسين، وكذلك اطلاعهم على كيفية الترخيص بالنظم الإلكترونية والاستخدام الأمثل لخدمات هذه النظم، الأمر الذي استوجب عقد عدة دورات تدريبية باكورتها دورة مهندسي إدارة التراخيص الهندسية لتعريفهم بكيفية إصدار الترخيص إلكترونيا وطريقة سير المعاملة لمساعدتهم في سرعة إنجازها.

وأشار إلى تواصل الدورات التدريبية لمهندسي إدارة الرقابة الهندسية، وكذلك لمهندسي إدارة السلامة لتعريفهم بكيفية الإجراءات والتعاميم لإنجاز المعاملات ومتابعتها وطريقة رصد المخالفات.