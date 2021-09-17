وجه 5 أعضاء في المجلس البلدي كتابا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع لإنصاف مفتشي البلدية الذين شاركوا في الصفوف الأمامية خلال أزمة تفشي جائحة كورونا.



وقال الأعضاء عبدالله المحري، م.مها البغلي، أحمد هديان، م.عبدالسلام الرندي، ومشعل الحمضان إن هؤلاء المفتشين كانوا عونا بجانب زملائهم من وزارات الدولة المختلفة، وقد علمنا أن فترة تواجدهم وعملهم في الميدان لا تقل عن 78 يوما ولكن ما تم احتسابه لهم 27 يوما فقط ووضعهم ضمن الفئة الثالثة رغم تواجدهم في الميدان خلال الجولات التفتيشية ونقاط التفتيش الأمنية.



وعليه، نطلب رفع الظلم وعدم هدر حقوق موظفي البلدية الذين علموا خلال جائحة كورونا أسوة بموظفي وزارات الدولة الأخرى.