كشفت البلدية عن تلقي قسم طوارئ الخط الساخن «139» بمراقبة النقليات - إدارة الخدمات العامة وخدمة «24727732» واتساب الشكاوى 774 شكوى من جميع المحافظات وذلك من خلال إحصائية صادرة عن إدارة الخدمات العامة عن شهر أغسطس الماضي.



وأوضحت البلدية أن قسم طوارئ الخط الساخن «139» بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة واتساب الشكاوى قد تلقى 774 شكوى تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مستعمل في الساحات وأمام المنازل وسكن عزاب ورمي أنقاض تعيق الطريق وسقوط أشجار وباعة جائلين وسيارات مهملة وقوارب، فضلا عن تزويد المواطنين بأرقام وهواتف مراكز البلدية بالمحافظات، مشيرة في هذا الصدد إلى تلقي 177 شكوى تتعلق بمحافظة الأحمدي، 139 شكوى لكل من محافظتي مبارك الكبير والجهراء، كما تساوت محافظتا حولي والفروانية في عدد الشكاوى المتلقاة بـ107 شكاوى لكل محافظة إلى جانب 105 شكاوى لمحافظة العاصمة.



وأشارت البلدية إلى أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتساب وخدمة الخط الساخن «139» من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات تتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات فضلا عن التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الإجراءات.



وأضافت أن موظفي النوبات الثلاثة (أ، ب، ج) بقسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة للتعامل مع الشكاوى المتلقاة، مؤكدة في هذا الصدد على تحريك آليات ومعدات في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري للعمل على حلها.