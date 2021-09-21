في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية في بلدية الكويت لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وضوابط ونظم البلدية، كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تنفيذ الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية ست جولات متتالية ميدانيا خلال الفترة من 114/9 ـ 19/9 على المجمعات التجارية والأسواق الموازية ومحلات التجزئة بمناطق (العدان ـ صبحان ـ صباح السالم ـ أسواق القرين ـ القصور ـ أبو الحصانية ـ المسايل) للتأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية والاشتراطات الصحية بهدف تحقيق المناعة المجتمعية.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة طلال العقاب حرص البلدية على تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاشتراطات الصحية من خلال تنفيذ جولات ميدانية صباحية ومسائية بجميع مناطق المحافظة للتأكد من التزام المحلات والمجمعات التجارية والأسواق الموازية تطبيق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا والضوابط البلدية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الجولات التي تم تنفيذها خلال الستة أيام الماضية قد أسفرت عن تحرير 68 مخالفة لعدم الالتزام بلائحة المحلات والإعلانات وقد تنوعت تلك المخالفات ما بين عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، عدم تجديد ترخيص الإعلان، عدم تجديد الترخيص الصحي، إضافة إعلان خاص بالنشاط من دون ترخيص من البلدية، إقامة إعلان خاص بالنشاط، عدم وضع إعلان تعريفي بالمحل، تشغيل عامل بشهادة صحية منتهية، مزاولة العمل قبل الحصول على شهادة صحية، فضلا عن عدم صيانة الإعلان وذلك بعد الكشف على 298 محلا إلى جانب إزالة 252 إعلانا مخالفا مختلفا الأحجام من الشوارع والميادين بالمحافظة يعمل على إعاقة الرؤية عن قائدي المركبات ويشوه المنظر العام للمحافظة.

ودعا العقاب أصحاب المحلات الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع وتجنبا للمخالفة والغرامة.