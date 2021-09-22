أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي بتنفيذ العديد من الجولات الميدانية بجميع مناطق المحافظة خلال شهر أغسطس الماضي لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات المهملة والسكراب من الساحات والشوارع التي تعمل على إعاقة الطريق وتشوه المنظر العام للمحافظة، فضلا عن التأكد من التزام المحلات بشروط وضوابط لائحة النظافة العامة.



وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبعه أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته، فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.



وأكد الجبعه على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية متواصلة بكل مناطق المحافظة خلال شهر أغسطس الماضي أسفرت عن وضع 1122 ملصقا ورفع 258 سيارة مهملة وسيارتي سكراب وقد تم إرسالها إلى موقع حجز السيارات في البلدية إلى جانب تحرير 274 مخالفة نظافة عامة وإشغالات طرق اشتملت على تحرير 121 مخالفة إشغال طريق بالمخالفة لقانون رقم 30/2021 إشغال طريق، تحرير 61 نظافة مخالفة بالمخالفة لقانون رقم 190/2008 نظافة عامة ومخالفة لقانون 9/87، توجيه 205 إنذارا وتحرير 222 تعهدا.



وأضاف انه قد تم نقل 14899 دربا من النفايات تضمنت 4588 دربا من النفايات المنزلية العضوية، 7149 دربا من النفايات المتنوعة إلى جانب 3162 دربا من نفايات الكناسات.



ولفت إلى انه قد تم تحصيل 6300 دينار كرسوم مخالفات تم الصلح فيها.



وبين انه قد تم تحصيل 19522 دينارا كرسوم إصدار وتجديد تراخيص لمطاعم وثلاجات وشوايات ومحلات بنشر فضلا عن تحصيل 8838 دينارا كرسوم أرضية وأجرة رقع وإصدار كتب نعرف على مركبة داخل الحجز.



وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.