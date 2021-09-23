قدم عضو المجلس البلدي م.عبدالسلام الرندي اقتراحاً لتحديد مواقع لتجميع الرمال المتراكمة.



وقال م.الرندي في اقتراحه: نظرا لطبيعة بلدنا الحبيبة الكويت في فصل الصيف يكون الجو صحراويا ويصطحب أحيانا غبارا بسبب تراكم كميات كبيرة من الرمال وأن المعدل الطبيعي لكميات الغبار المتساقط حسب الإحصائيات هو 55 طنا في الكيلومتر المربع الواحد خلال السنة ما يعني أن المجموع الكلي لكميات الغبار المتساقط على الكويت بمساحتها الإجمالية هو ما يقرب من (مليون طن من الغبار) في السنة الواحدة قابلة للزيادة والتي قد تغلق الكثير من الطرق الصحراوية وقد يسبب هذا في تعطيل المشاريع في هذه الأماكن وخطورة على مرتادي هذه الطرق والرمال المتراكمة ثروة لابد من استغلالها بدلا من هدرها ولضمان الاستعجال في إزالتها ورفعها عن الطرق.



لذا أقترح: تحديد مواقع يتم تجميع الرمال المتراكمة بسبب العوامل الجوية على أن يتم تجميعها في مواقع قريبة من هذه الرمال ويتم تحديد شركات مختصة أو مشاريع صغيرة للتعاقد معها لرفع هذه الرمال بشكل سريع، ومن ثم الاستفادة منها في مشاريع مختلفة مع أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.