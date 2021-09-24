

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت في تقرير لها عن إحصائية صادرة عن إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية أن الفريق الرقابي كثف من جولاته الميدانية على كل الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم للتأكد من التزام المحلات بلوائح وأنظمة البلدية فضلا عن التأكد من التزام العاملين باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء القفازات والكمامات ولاسيما التباعد الجسدي لمحاصرة فيروس كورونا.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة د.ناصر الرشيدي أن الجولات الميدانية التي نفذها الفرق الرقابي بالإدارة على كل الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم والجمعيات التعاونية خلال شهر أغسطس الماضي أسفرت عن تحرير 233 مخالفة، وقد تبين خلال المرور والكشف على المحلات والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية والمحلات بالسكن التجاري والاستثماري والخاص بوجود 585 محلا ملتزما بلوائح وأنظمة البلدية والاشتراطات الصحية.



وأضاف انه قد تم تحرير 32 أمر صلح فضلا عن إزالة 1060 إعلانا عشوائيا مخالفا من الساحات والميادين يعمل على إعاقة الرؤية وتشويه المنظر الحضاري للبلاد.