أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة تنفيذ العديد من الجولات الميدانية بجميع مناطق المحافظة خلال شهر أغسطس الماضي لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من رفع سيارات مهملة وسكراب من الساحات والشوارع، فضلا عن التأكد من التزام المحلات بشروط وضوابط لائحة النظافة العامة.



في هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة مشعل العازمي أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.



وأكد العازمي على تحصيل 92.398.660 دينارا رسوم مخالفات تم الصلح فيها، إلى جانب رسوم أرضية وأجرة رفع وإصدار كتب تعرف على مركبة داخل الحجز فضلا عن رسوم إصدار وتجديد تراخيص لمطاعم وثلاجات وشوايات ومحلات بنشر ومواد ديكور.



وأشار إلى قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق تنفيذ جولات ميدانية متواصلة بكافة مناطق المحافظة خلال شهر أغسطس الماضي أسفرت عن وضع 4749 ملصقا على سيارات مهملة ورفع 149 سيارة مهملة و4 سيارات سكراب وقد تم إرسالها إلى موقع حجز السيارات في البلدية إلى جانب تحرير 118 مخالفة نظافة عامة لقانون النظافة 9/87، تحرير 62 مخالفة إشغال طريق وباعة جائلين، توجيه 625 إنذارا وتحرير 345 تعهدا.



وأضاف انه قد تم نقل 6231 دربا من النفايات تضمنت 2046 دربا من النفايات، 2263 دربا من النفايات الإنشائية إلى جانب 1922 دربا من النفايات البلدية ونقل 63 درب مجاري.



ولفت إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.