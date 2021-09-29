أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير طلال العقاب حرص البلدية على تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاشتراطات الصحية من خلال تنفيذ جولات ميدانية صباحية ومسائية بجميع مناطق المحافظة للتأكد من التزام المحلات والمجمعات التجارية والأسواق الموازية تطبيق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا والضوابط البلدية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الجولات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي قد أسفرت عن تحرير 79 مخالفة لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ومخالفة لائحة المحلات والإعلانات وإغلاق محل إداريا لكونه يشكل خطرا داهما على صحة وسلامة الجمهور فضلا عن توجيه 75 إنذارا وذلك بعد الكشف على 378 محلا إلى جانب إزالة 292 إعلانا مخالفا مختلف الأحجام من شوارع وميادين المحافظة يعمل على إعاقة الرؤية وتشويه المنظر العام.



ودعا العقاب أصحاب المحلات الى الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع وتجنبا للمخالفة والغرامة.