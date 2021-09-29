قدمت عضو المجلس البلدي م. مها البغلي اقتراحا بتشكيل لجنة لتنظيم وإصدار التراخيص اللازمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأنشطة التي تقام في مواقع المشروعات السياحية، على أن تتكون من ممثلي «البلدية، التجارة، وشركة المشروعات السياحية».



وقالت م.البغلي: كشفت شركة المشروعات السياحية في مؤتمرها الأخير عن استراتيجيتها وخططها ومشاريعها المستقبلية والتي من شأنها الانتقال إلى العصر الذهبي الجديد للسياحة والترفيه في الكويت، فهي تمتلك العديد من المواقع الجغرافية المتميزة على الساحل، وهي مواقع مناسبة للأنشطة الترفيهية والسياحية والشبابية والرياضية والتجارية ولأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وذكرت انه مع التوجه الحكومي في تشجيع وجذب الطاقات الشبابية من أبنائنا وبناتنا في الكويت من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإشراكهم في العمل العام والخاص وفي مثل هذه المشاريع السياحية والتي من شأنها رفعة وازدهار دولتنا الحبيبة الكويت والنهوض بها وتحقيق رؤية 2035، ومن أجل توفير كل السبل وتنظيم إصدار التراخيص اللازمة لذلك.



لذا أقترح: تشكيل لجنة مكونة من «بلدية الكويت ـ وزارة التجارة والصناعة ـ شركة المشروعات السياحية» بالتعاون مع بقية الجهات المعنية لتنظيم وإصدار التراخيص اللازمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأنشطة التي تقام في مواقع المشروعات السياحية والعمل على تقليل الدورة المستندية وتقديم الحلول الممكنة لكل ما يعوق تنفيذ هذه المشاريع.