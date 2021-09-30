المجالس البلدية المنتخبة في المحافظات ستكون المعين لرئيس مجلس الوزراء في تحقيق «رؤية الكويت 2035».



دهام الدهام، شاب كويتي أكاديمي من الناشطين الشباب في الكويت، وله إسهامات ومشاركات كثيرة بالشأن الشبابي المحلي والدولي، حتى أصبح أحد الخبراء الشباب في الدولة.



اختير عام 2020 في مبادرة تنمية القادة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بتمويل من وزارة الخارجية الأميركية، وكان مشروعة المقدم «أثر المجالس البلدية المنتخبة بالمحافظات في الكويت في تحقيق رؤية الكويت (كويت جديدة 2035).



دشن الدهام مع مجموعة من الشباب في منطقة الواحة في محافظة الجهراء أول مؤتمر الكتروني اهلي كويتي اثناء جائحة كورونا، وكان نتيجة هذا المؤتمر ان تم إطلاق «مجلس أهالي الواحة» في يناير 2021.

التقت معه «الأنباء» بعد حصوله على زمالة تنمية القادة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا قبل عام، ونتج من ذلك كثير من الفعاليات والخطوات الإيجابية في تحقيق مشروعه الوطني، واليوم يحدثنا الدهام ما تم إنجازه وفيما يلي التفاصيل:



عام مضى.. ماذا انجزتم؟



٭ منطقة الواحة التي نسكنها أكثر مناطق الكويت كثافة سكانية، وهناك ضغط كبير على الخدمات، نجحنا في جوانب كثيرة ولا زلنا مستمرين في هدفنا بجعل منطقة الواحة منطقة نموذجية.



قمتم بزيارة مملكة البحرين الشقيقة، ما سبب الزيارة؟



٭ بعد اطلاعنا على التجربة الرائدة والرائعة في مملكة البحرين الشقيقة في إقرار المجالس البلدية المنتخبة بالمحافظات هناك، والتطور الكبير اللافت في جودة الخدمات والبنى التحتية بدعم كريم من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى منذ عام 2001، والتقينا خلالها بنواب لهم إسهامات فاعله في المجالس البلدية هناك ومنهم النائبة الفاضلة فاطمة القطري عضو مجلس النواب البحريني، كما قمنا بزيارة المجلس البلدي للمحافظة الشمالية والتقينا خلالها برئيس وأعضاء المجلس البلدي في المحافظة الشمالية، كما لا يفوتني ان اشكر العضو فيصل بن شبيب عضو المجلس البلدي في المحافظة الشمالية لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وتسهيله لمهمتي.



لماذا مملكة البحرين تحديدا؟



٭ تركت لي الزمالة الأميركية حرية اختيار نموذج في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبعد الاطلاع والبحث عن الدول، وجدت ان انسب نموذج يمكن الاقتداء به هو نموذج المجالس البلدية المنتخبة في محافظات مملكة البحرين، وأيضا للعلاقة التاريخية وروابط القربى والتشابه الكبير في التقسيم الإداري والمحافظات في البلدين الكويت ومملكة البحرين والاستفادة من هذه التجربة الرائعة.



ما فوائد المجالس البلدية المنتخبة في المحافظات الكويتية لو أقرت؟



٭ أفضل من يخبر سمو رئيس مجلس الوزراء باحتياجات المواطنين الحقيقية هي المجالس البلدية المنتخبة في المحافظات، كما ان اقراراها سيسمح بتفاعل كافة المواطنين عبر المجالس البلدية المنتخبة في تحقيق الهداف الإنمائي الـ 17 من اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما انها ستعمل على ترشيد نفقات الدولة عبر تخصيص الأولويات في المحافظات وصيانة المال العام، كما انها المحرك الأساسي لتحقيق رؤية الكويت (كويت جديدة 2035)، وتكفل للمواطنين المشاركة الفاعلة في خطط التنمية للدولة، وباذن الله خلال 10 سنوات من إقرارها سنضمن استعادة الكويت لمكانتها وريادتها في المنطقة.

وستسهم المجالس البلدية المنتخبة في المحافظات في اخراج أفضل الكفاءات المهتمة بالشأن العام بالدولة، كذلك سيكون لها المساهمة الفاعلة في تلمس حاجات الشباب من أنشطة ومرافق شبابية ورياضية.

وستظهر الإمكانيات التي تحفل بها دولتنا المعطاءة من خلال انها ستتحول للوجهة السياحية والترفيهية والثقافية للأسرة الخليجية.



متى تتوقع إقرار المجالس البلدية المنتخبة بالمحافظات في الكويت؟



٭ نقوم نحن كشباب مسؤول بمجهوداتنا المخلصة تجاه وطننا وتقديم كل ما يعزز هذه الرؤية، ونترك لحكمة القيادة السياسية اختيار التوقيت المناسب لإقرارها.