كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ جولات ميدانية مكثفة منذ بداية شهر سبتمبر الجاري من قبل الفرق الرقابية بجميع المراكز بالمحافظة لرفع السيارات المهملة من أمام المدارس والشوارع المؤدية لها فضلا عن تبديل الحاويات، مشيرة في هذا الصدد إلى رفع 82 سيارة مهملة وتبديل 80 حاوية من قبل الفرق الرقابية بمراكز النظافة بمناطق (سعد العبدالله ـ الجهراء الشمالي ـ السالمي ـ الصليبية ـ تيماء ـ القيروان).



وأوضح مراقب النظافة العامة بفرع بلدية المحافظة مشعل الديحاني أن رفع السيارات المهملة من أمام المدارس وتنظيف الساحات والشوارع المؤدية للمدارس يأتي في إطار استعدادات وتعاون إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق في البلدية مع وزارة التربية للعام الدراسي الجديد.



وأشار إلى أن الجولات الميدانية لرفع السيارات من أمام المدارس بدأت منذ الأول من شهر سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن الجولات قد أسفرت عن تبديل 80 حاوية ورفع 82 سيارة مهملة.



وبين أنه قد تم رفع 18 سيارة مهملة من قبل مركز سعد العبدالله، 17 سيارة من الجهراء الشمالي، 9 سيارات من مركز السالمي، 14 سيارة من مركز الصليبية، 13 سيارة من مركز تيماء إلى جانب 11 سيارة مركز القيروان.



وأضاف أن العمل مازال جاريا لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من أمام المدارس بجميع المناطق بالمحافظة.



وفي سياق متصل، أوضح الديحاني أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة نفذ جولة ميدانية بالمنطقة الصناعية بالجهراء لرفع كل ما يشوه المنظر العام ويعمل على إعاقة الطريق أسفرت عن رفع 26 سيارة مهملة بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.



ولفت الديحاني إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق لا يألو جهدا في رفع وازالة كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ودعا المواطنين والمقيمين الى عدم ترك سياراتهم وإهمالها في الساحات العامة والشوارع وأمام المدارس تجنبا لرفعها والغرامة.