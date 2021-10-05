بداح العنزي



أعلن رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي عن عقد جلسة غير عادية للمجلس يوم الخميس المقبل، وذلك لمناقشة طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتخصيص التوسعة الشرقية لمدينة جنوب سعد العبدالله السكنية بمساحة 8.6 كم2.



وأكد العتيبي أهمية الموضوع وحرص المجلس على الإسهام في كل ما من شأنه أن يصب باتجاه إيجاد الحلول للقضية الإسكانية.



تجدر الإشارة إلى أن 9 أعضاء في المجلس قد تقدموا باقتراح تخصيص التوسعة الشرقية لموقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني، حيث تضمن الاقتراح ما يلي: نظرا لأهمية موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني باعتباره أكبر موقع إسكاني قريب من النطاق الحضري ونظرا لقرب التاريخ النهائي لإزالة عوائق موقع الدواجن وموقع تقطيع المعادن نتيجة جهود المجلس البلدي خلال الفترة الماضية لبدء إزالة العوائق بشكل فعلي، حيث إن موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني تم تخصيصه بقرار المجلس البلدي رقم (م ب/رو/180/14/2014) بمساحة 59.4 كيلومترا مربعا ثم تم إقرار التوسعة الغربية بقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ر و/229/14/2016) لتبلغ المساحة الإجمالية 64.5 كيلومترا مربعا، كما أن دراسة قرار التوسعة قد أقرت التوسعة الغربية مع تأجيل النظر في التوسعة الشرقية لأخذ موافقة شركة نفط الكويت والتي ردت بكتابها رقم (ل ر/ط/636/2019) بتاريخ 24/5/2016 بأنه لا مانع لديها في الموافقة على التوسعة المقترحة بالجزء الغربي من المنطقة، أما فيما يتعلق بالتوسعة المقترحة بالجزء الشرقي فإن التوسعة المطلوبة تقع على تركيب جيولوجي مهم متصل بحقل ظريف النفطي وجار تقييم وجود الاحتمالات الهيدروكربونية وتأجيل التنازل عنها في ذلك الوقت، ومرور حوالي 4 سنوات كافية لشركة نفط الكويت للقيام بالدراسات المطلوبة للتنازل عن الأرض المخصصة للتوسعة الشرقية.