أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن المآسي التي يعيشها القاطنون في الأبنية والعقارات المخالفة بالمناطق التي نزورها تنذر بمخاطر مستقبلية جراء البيئة غير الصحية والآمنة للبناء نفسه، لاسيما أن أغلب المنازل تفتقد شروط الأمن والسلامة.



وقال الخالد خلال تفقده لعدد من منازل منطقة الدعية أمس، ورافقه رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وأعضاء الفريق، ونائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء م.أحمد الشمري: شاهدنا تكدس العمالة الوافدة في سكن غير ملائم يفتقد أدنى مقومات الحياة الصحية، لافتا الى أن المسؤولية عن تلك الأوضاع المؤلمة مشتركة بين ملاك العقارات وساكنيها الذين اعتبروا تلك المنازل ملاذا آمنا لهم بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية، مما يستوجب استنفار الأجهزة المعنية للبحث عن حلول عاجلة لهذا الواقع المؤلم ومواجهة أصحاب العقارات الذين لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية.



وأضاف أنه تم قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف كإجراء أولي ومن ثم نستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات بالتعاون مع الجهات المختصة، ومساعدة أبناء المناطق في الإبلاغ عن العقارات المخالفة.



وحول سير الحملات التي أطلقتها المحافظة بالتعاون مع الجهات الحكومية للقضاء على العقارات المخالفة، أوضح الخالد أن العمل مستمر بكل مناطق المحافظة ومتابعة الإنذارات التي توجه للمخالفين، مشيرا إلى أنه تفقد أحد المنازل للتأكد من إزالة مخالفات البناء وإخلائه من العزاب.

وفي نهاية الجولة وجه الشكر والتقدير إلى رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وأعضاء الفريق الذين أثبتوا جدارتهم في تحمل المسؤوليات الوطنية الملقاة على كاهلهم، والى نائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء م.أحمد الشمري على جهوده المستمرة والتعاون لوقف التجاوزات على المنظومة الكهربائية.