بداح العنزي

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وجَّه محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود تعليماته إلى الجهات المختصة باتخاذ إجراءات رادعة بشأن وقوف الشاحنات والسيارات الثقيلة والباصات التي تعود لشركات وأفراد في مواقف ستاد جابر الأحمد الدولي والجمعيات التعاونية وصالات الأفراح ومواقف المدارس، بالإضافة إلى الساحات الترابية داخل الأحياء السكنية في مناطق المحافظة، وما ينتج عنها من احتمالية استخدامها في جرائم أمنية.

وأكد الحمود أن هذه الظاهرة كانت محل شكوى الكثيرين من الأهالي، التي كانت سببا في ضيقهم وإزعاجهم، فضلا عن أنها تؤدي إلى إتلاف الأرصفة والأرضيات وتتسبب في الازدحام المروري وعرقلة حركة السير داخل مناطق المحافظة، مشيرا إلى أهمية تعاون كل الجهات لحل هذه المشكلة من جذورها.

ولفت إلى تنسيق المحافظة مع الإدارة العامة للمرور بشن حملات واسعة ومفاجأة بجميع المناطق وسحب لوحات الشاحنات المخالفة على الفور، فضلا عن تنسيقها مع وزارة الشؤون بشأن الشاحنات المملوكة للشركات وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الشركات.

وطلب الشيخ فيصل الحمود تخصيص موقع لوقوف هذه الشاحنات والمعدات الثقيلة ويتم إنشاؤه عن طريق شركات القطاع الخاص لاستثماره إلى جانب إقامة مسكن لسائقي هذه المركبات وإنشاء سوق مركزي مما يساهم في القضاء على وقوف الشاحنات بطريقة عشوائية والتي توحي بمنظر لا يليق والركب الحضاري للدولة.