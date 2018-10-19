بداح العنزي

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أوصت لجنة مبارك الكبير خلال اجتماعها برئاسة د.علي بن ساير بتكليف الهيئة العامة للصناعة بمخاطبة الجهات العسكرية القريبة من الموقع المقترح بمنطقة صبحان والمقرر إنشاء محطة صرف صحي بأخذ الموافقات المطلوبة.

وقال إن هذه التوصية جاءت بعد بحث طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لمحطة معالجة صرف صحي وصناعي بمنطقة صبحان الصناعية بمحافظة مبارك الكبير.

وذكر أن اللجنة حفظت طلب بشأن تسمية احد الشوارع نظرا لعدم وصول اللائحة المتعلقة بالضوابط والشروط الخاصة بتسمية الشوارع من مجلس الوزراء.

من جانب آخر، استغرب بن ساير تأخير رد الجهاز التنفيذي في البلدية على مقترحه الخاص بإنشاء طريق المقوع الرابط بين طريق الوفرة والدائري السابع لخدمة اهالي مدينة صباح الاحمد السكنية، مؤكدا أن هذا التأخير في الرد غير مبرر ويساهم بتعطيل دور المجلس البلدي في إنشاء الطرق.