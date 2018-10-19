إعداد: بداح العنزي [email protected]قدم العضو عبدالعزيز المعجل اقتراحا بتوسعة الشارع بين كيفان والخالدية.

وقال المعجل في اقتراحه: نظرا لما تحتويه المنطقة من كثافة مرورية كثيرة، حيث إنها مجاورة لمنطقة الشويخ الصناعية وما فيها من أنشطة عديدة يتردد عليها المواطنون والمقيمين لتلبية احتياجاتهم، فيؤدي ذلك الى الاختناقات المرورية.

لذا، أقترح الآتي: توسعة الشارع بين كيفان والخالدية (الدائري الثالث)، حيث يبدأ الشارع بـ 3 حارات ثم يضيق ثم يتسع في نهايته لـ 3 حارات فيرجى توسعته بحيث يكون على طول امتداده 3 حارات متساوية، وذلك مع التنسيق مع وزارات الدولة.

من جانب آخر، قدمت العضو م.مها البغلي اقتراحا بإضافة حارة للشارع الفرعي لتقاطع الدائري الرابع وطريق الأحمدي.

وتضمن الاقتراح التالي: ونظرا للازدحام المروري الشديد الذي يعاني منه رواد طريق الدائري الرابع، وتحديدا الجزء الواقع بين حولي والجابرية، والتي تسببها الإشارة المرورية في التقاطع بين الدائري الرابع وطريق الأحمدي.

لذا أقتراح: توسيع أو إضافة حارة للشارع الفرعي للتقاطع المذكور أعلاه للمسار المتجه شمالا نحو مدينة الكويت لتقليل الازدحام المروري في هذه المنطقة.

من جانب آخر، قدم العضو عبدالسلام الرندي اقتراحا بتسمية أحد شوارع الخالدية باسم المرحوم النوخذة ابراهيم عبدالرحمن العثمان.

وتضمن الاقتراح التالي: نظرا لأهمية ودور التسميات والشوارع في تخليد ذكرى الرعيل الاول من اهل الكويت، ومنهم نواخذة البحر الذين قدموا للوطن خدمات جليلة، لتكون عبرة للأجيال القادمة وتظل سيرتهم العطرة على مر العصور منارة يُسترشد بها جيلا بعد جيل.

لذا أقترح: تسمية الشارع 20 بمنطقة الخالدية قطعة رقم 2 او قرطبة شارع 7 باسم المرحوم بإذن الله تعالى النوخذة إبراهيم عبدالرحمن العثمان تخليدا لذكراه الطيبة وسيرته العطرة وتاريخه المشرف.