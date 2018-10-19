بداح العنزي

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أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في مبارك الكبير ملفي الحوالي أن الإدارة قامت بوضع 565 ملصقا على السيارات المهملة، رفع 43 سيارة مهملة وسكراب، وقد تم إرسالها إلى موقع حجز السيارات وتم الإفراج عن 15 سيارة، تحرير 53 مخالفة تنوعت بين قانون 9/87، الباعة المتجولين، نظافة عامة بالإضافة إصدار 10 تراخيص اشتملت على ترخيص طاولات وكراسي وتجديد 2، تجديد ترخيصين لمحلات البنشر وتصليح السيارات، إصدار ترخيص برادة مرطبات وتجديد 3 تراخيص، إصدار 4 تراخيص لأعمال مؤقتة إلى جانب رفع 75525م3 من المخلفات العضوية، مخلفات السكراب والأشجار، النفايات الإنشائية وأنقاض البناء، سكب مجاري وقد بلغت المبالغ التي تم تحصيلها من قبل الإدارة 6920 د.ك.