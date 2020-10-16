إعداد: بداح العنزي

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تبحث لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل برئاسة عبدالعزيز المعجل اقتراح كل من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والعضو مشعل الحمضان بشأن طلب نسخة من قرار التخصيص الخاص بموقع مواقف برج التحرير ونسخة من تراخيص البناء، واقتراح عضو المجلس عبدالعزيز المعجل حول توسعة مواقف سيارات مسجد السدحان والحديقة بقطعة 7 في منطقة الفيحاء.



كما تناقش اللجنة اقتراح عضو المجلس البلدي عبدالوهاب بورسلي بشأن إعادة تنظيم منطقة الصوابر، واقتراح عضو المجلس د. حسن كمال بشأن رؤية البلدية لجزيرة فيلكا، وكتاب شركة الصالحية العقارية حول اعتماد تعدد الأنشطة التجارية بمشروع العاصمة بالأدوار العليا التي تلي الميزانين للقسيمة 7 الواقع عليها المجمع التجاري، وطلب صاحب العلاقة الموافقة على تحويل قسيمة بالقطعة 2 بمنطقة الشرق من فئة استثماري الى تجاری، وايضا طلب الهيئة العامة للاتصالات زيادة مساحة البناء لموقع شركة الاتصالات المتنقلة «زين» بمنطقة الشويخ «ع» الإدارية، كتاب الجمعية الكويتية للتراث بخصوص تشكيل لجنة مشتركة من المجلس البلدي والبلدية والجمعية للبدء في تنفيذ المشروعات المشتركة وذلك عن طريق تحديد المعالم الرئيسية لمدينة الكويت القديمة، واقتراح صاحب العلاقة بشأن تطوير نفق دروازة العبد الرزاق.



اعتماد ترقيم القطع 6، 7، 8 بمنطقة الشويخ، بالاضافة الى تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بأبعاد 12.5 م في 16.5 م بمنطقة السرة قطعة رقم 4 كبديل لموقع المحطة القائمة والملاصقة لاحدى القسائم.