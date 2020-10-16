إعداد: بداح العنزي

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أعلن مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ان السماح ببعض الاستعمالات السكنية في جزيرة فيلكا يأتي ضمن المقترحات الهادفة الى تنشيط السياحة.



وقال المنفوحي في رده على اقتراح عضو المجلس البلدي د.حسن كمال بشأن رؤية البلدية لحزيرة فيلكا ان الاستعمالات الرئيسية المقترحة ضمن المخطط الهيكلي الثالث بهذه الجزيرة هي للانشطة الترفيهية والترويحية والأنشطة البحرية مع إمكانية السماح ببعض الاستعمالات السكنية كجزء من الخطة العامة لتعزيز السياحة الدولية والمحلية، بالإضافة إلى التأكيد على الربط البحري للجزيرة بالمنطقة الحضرية.



وذكر انه بخصوص الاستخدامات والانشطة والاستعمالات المحددة لجزيرة فيلكا ضمن المخطط الهيكلي الرابع الجاري إعداده حاليا فستتم دراسة المنطقة الإقليمية الشمالية والجزر الخمس ومن ضمنها جزيرة فيلكا بالتنسيق مع جهاز تطوير مدينة الحرير والجزر، حيث سيتم من خلال الدراسة تحديد استخدامات جزيرة فيلكا وملائمتها للخطة التنموية للدولة ورؤية الكويت، كما سيتم التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من خلال فريق تحديث البيانات وحصر الملكيات القائمة والادعاءات ومواقع التخصيص بجزيرة فيلكا من قبل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكان من ضمن اعضاء الفريق ممثل من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبلدية الكويت، كما تم تشكيل فريق عمل لدراسة مشروع تطوير جزيرة فيلكا بمشاركة 9 جهات حكومية بحضور ممثل من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ولايزال التنسيق مستمرا من خلال مشروع المخطط الهيكلي الرابع للدولة 2040.