إعداد: بداح العنزي

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أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في رده على سؤال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي بشأن لائحة البناء أنه جار العمل على مراجعة لائحة البناء من قبل الإدارة القانونية في البلدية.



وجاء في السؤال أن المادة 2 من القانون 2016/33 نصت على أن المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة يختص بالمسائل الآتية: إقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة تنظيم أعمال المجلس البلدي وفقا للاختصاصات المقررة له في هذا القانون، وعلى وجه الخصوص تنظيم أعمال البناء، كما قضت المادة 51 الفقرة 2 من ذات القانون على استمرار العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون على أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية فضلا عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المؤرخ في 12 أكتوبر 2018 وبناء على ما سبق، نود الإيعاز لمن يلزم نحو إفادتنا بأسباب عدم إحالة لائحة البناء إلى المجلس البلدي إلى الآن ما يعد مخالفة لنصوص القانون 2016/33 وقرار مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. هذا، ونؤكد الالتزام بالمدة اللائحية للرد بحسب المادة 72 من اللائحة الداخلية.