أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بمركز تيماء بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء تنفيذ جوله ميدانية في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة والتي تهدف إلى الحد من المخالفات وإبراز الجانب الجمالي في المحافظة من خلال رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي بجميع المناطق والتصدي لكل التجاوزات.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة مواصلة الجولات الميدانية لرفع السيارات المهملة التي تعمل على تشويه المنظر الجمالي للمحافظة، مشددا على أن المفتشين بالإدارة لن يتهاونوا في تطبيق الشروط والضوابط التي تضمنتها لائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق لتحقيق انسيابية الحركة والمحافظة على الشكل الجمالي بمناطق المحافظة بما يحقق المصلحة العامة.



وأشار القريفة إلى أن الجولة الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي بمركز تيماء بالإدارة لرفع السيارات المهملة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وانتهاء فترة الإنذار لوضع الملصق أسفرت عن رفع 12 سيارة ووضع 23 ملصقا على سيارات مهملة، فضلا عن تنظيف الساحات.