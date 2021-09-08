استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية البرازيل الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.