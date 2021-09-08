دعا قنصلنا في مدينة كوانزو الصينية خليفة الخرافي أصحاب الأعمال والشركات الكويتية للمشاركة في أعمال الدورة الـ130 من معرض الصين للاستيراد والتصدير، والتي تنطلق في كوانزو في 15 أكتوبر المقبل.



وأضاف الخرافي في تصريح لـ«كونا» عقب مشاركته في المؤتمر الترويجي للدورة، ان هذا المعرض «معرض كانتون» الذي يعقد حضوريا وافتراضيا يعد منصة حقيقية لأصحاب الأعمال والشركات الكويتية للتعرف على السلع والمنتجات الصينية وإيجاد فرص استثمارية جديدة في السوق الصينية.



ولفت إلى أن المشاركة الكويتية في «معرض كانتون» واستمرارها سيسهمان في رفع مستوى التبادل التجاري بين الكويت والصين بما يضمن تحقيق تطلعات ورؤى قيادتي البلدين.