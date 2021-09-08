تسلّم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي رسالة خطية من نظيره التركي خلوصي أكار تضمنت دعوته لزيارة تركيا.



وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي إن وزير الدفاع تسلم الرسالة الخطية خلال استقباله في مكتبه ظهر أمس السفيرة التركية لدى الكويت عائشة كويتاك، حيث عبر عن بالغ تقديره وامتنانه لنظيره التركي على هذه الدعوة الكريمة، متمنيا للعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.



كما تقدم خلال اللقاء بالشكر الجزيل للجمهورية التركية الصديقة وسفارتها لدى البلاد على ما يتم تقديمه من خدمات وتسهيلات للمواطنين الكويتيين الزائرين لتركيا والتي شجعت بدورها على رفع الطاقة التشغيلية اليومية للركاب المغادرين والقادمين لمطار الكويت الدولي ما يعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين والحرص على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.