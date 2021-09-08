ترأس وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي وفد الكويت في الاجتماع 23 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.



وقد خلص الاجتماع إلى العديد من التوصيات الهامة التي تهدف إلى تعزيز وتقوية الروابط والتعاون في المجال القانوني بين دول المجلس منها بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة، ومشروع القانون الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، كما اطلع وكلاء وزارات العدل بدول المجلس على تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء للعام 2021.