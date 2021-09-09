لدينا مباحثات في الوقت الحالي مع شركة طيران «الجزيرة» ونأمل أن يتم فتح الطيران المباشر بين البلدين قريباً

لا شروط للقادمين إلى طاجيكستان سوى فحص PCR سلبي ولا حجر صحياً على الحاصلين على جرعتي تطعيم



أسامة دياب



أشاد عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان لدى البلاد د.زبيدالله زبيدوف بتطور العلاقات الطاجيكية - الكويتية، لاسيما العلاقات السياسية بين البلدين والتي وصفها بـ«المتميزة والمستمرة»، لافتا إلى تطلع بلاده لتعميق الشراكة مع الكويت وتوسيع التعاون الثنائي معها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في المجالين الاقتصادي والأمن الغذائي.



وأشار زبيدوف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد ظهر أمس الأول في مقر السفارة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده، إلى وجود نحو 18 اتفاقية ومذاكرة تفاهم تسير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة، كما سيتم توقيع عدد آخر من الاتفاقيات في القريب العاجل.



وكشف عن زيارتين للرئيس الطاجيكي ووزير خارجية بلاده إلى الكويت، متوقعا أن تتم قبل نهاية هذا العام بهدف تعميق العلاقات بين الجانبين ولاسيما في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والسياحة.



وحول استئناف المباحثات لفتح خط الطيران المباشر مع الكويت، قال زبيدوف: «نحن إلى الآن لدينا مباحثات



مع طيران الجزيرة لفتح الخط المباشر وتقريبا اتفقنا على تفاصيل هذا الأمر، ونأمل أن يتم فتح الطيران المباشر بين البلدين قريبا خلال نهاية هذا العام».



التأشيرة في فترة وجيزة



وعن آخر التطورات بشأن منح التأشيرات للراغبين في السفر إلى بلاده، أوضح زبيدوف أنه لا جديد في منح التأشيرات، مشيرا إلى توجه بلاده إلى إعفاء الكويتيين من الحصول على التأشيرة في أقرب وقت ممكن، ولا توجد مشكلة بالنسبة للمقيمين الراغبين في السفر لبلاده، حيث بإمكانهم تسلم التأشيرة خلال فترة وجيزة.



وعما إذا كانت هناك قيود أو اشتراطات بخصوص المسافرين والقادمين من الكويت، طمأن زبيدوف جميع الراغبين في السفر إلى بلاده باستقرار الوضع الصحي لبلاده وانخفاض معدل الإصابات بشكل كبير جدا، مشيرا إلى أنه لا شروط للقادمين إلى طاجيكستان سوى إجراء فحص PCR سلبي قبل الوصول ولا حجر صحيا للمطعمين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة.



وبالحديث عن التعاون الاستثماري بين البلدين، كشف عن وجود خطة لجذب الاستثمارات الكويتية في بلاده، مضيفا: «للأسف الشديد فإن الاستثمارات الكويتية لدينا قليلة جدا ونأمل في تنشيطها، حيث إن طاجيكستان لديها إمكانات حقيقية لجذب العديد من السياح للبلاد، كما أن السياحة في بلاده تعد أولوية للسياسة الاقتصادية».



مصالح الشعب الأفغانستاني



وعن موقف بلاده من الأحداث الجارية في أفغانستان، قال إن طاجيكستان تدين بشدة جميع أشكال الخروج على القانون والقتل والسرقة والظلم ضد شعب أفغانستان بأكمله وخاصة الطاجيك والأوزبك والأقليات القومية الأخرى.

ولفت إلى التزام بلاده وتأييدها باستعادة الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان، مشيرا إلى أن طاجيكستان لن تعترف بأي حكومة يتم تشكيلها في هذا البلد من خلال الاضطهاد والقمع دون مراعاة موقف الشعب الأفغاني بأكمله ودون الأخذ في الاعتبار مصالح وتطلعات جميع أطياف وإثنيات أفغانستان.



وأشاد زبيدوف بدور الكويت في تيسير عملية العبور الآمن للأفغان، لافتا إلى أن بلاده تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان السلام والاستقرار في أفغانستان وتحقيق الاستقرار في وضعها السياسي والأمني الصعب من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن.