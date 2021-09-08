بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الحريق الذي اندلع في أحد المجمعات بمقاطعة بانتن الاندونيسية وأودى بحياة عدد من الضحايا وإصابة آخرين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الحريق الذي اندلع في أحد المجمعات بمقاطعة بانتن الاندونيسية وأودى بحياة عدد من الضحايا وإصابة آخرين راجيا سموه للضحايا الرحمة والمغفرة وللمصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.