حمد جابر العلي: تعزيز العلاقات وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين

لويد أوستن: نتطلع إلى تنمية وتطوير العلاقات بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير الدفاع بالولايات المتحدة الأميركية لويد جيمس أوستن والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، حيث نقل لصاحب السمو تحيات وتقدير الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وتمنياته لسموه بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب الكويت دوام التقدم والازدهار، كما عبر عن شكر الولايات المتحدة الأميركية وتثمينها لدور الكويت الإنساني في تسهيل العبور الآمن لإنجاح خطة الإجلاء الأميركية من أفغانستان، مؤكدا على موقف الولايات المتحدة الأميركية الثابت والداعم لأمن واستقرار الكويت والوقوف دائما إلى جانبها.



وقد حمل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد تحياته وتقديره للرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وتمنياته له بدوام الصحة والعافية ولشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديقة المزيد من التطور والنماء.



هذا، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة والمتميزة بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية والتطلع المشترك لتعزيزها والارتقاء بها، كما تم استعراض سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة بما يعكس عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الصديقين والتطرق إلى أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة.



من جانبه، استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة لويد جيمس أوستن والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



بدوره، بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين، كما استعرض معه أبرز التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما أمس بقصر بيان العامر في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الأميركي للبلاد ضمن جولته الإقليمية في المنطقة.



وقد عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عن اعتزازه بالشراكة الإستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية، والتي تأتي تتويجا للتعاون القائم والتنسيق المستمر في العديد من المجالات، لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية، وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها، سعيا منهم لتوحيد الجهود، وتحقيق الانسجام، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.



كما استذكر خلال اللقاء الدور التاريخي الكبير للولايات المتحدة الأميركية الصديقة في حرب تحرير الكويت والتضحيات التي قدمتها قواتها في عملية عاصفة الصحراء في سبيل عودة الحق والشرعية الكويتية، بالاضافة إلى حرصها الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق المستمر مع حلفائها بالمنطقة في سبيل مواجهة مختلف التحديات والأزمات، والتزامها التام بأمن واستقرار الكويت.



وأكد الشيخ حمد جابر العلي على عمق العلاقات وروابط الصداقة التاريخية التي تجمع الكويت بالولايات المتحدة الأميركية، والذي أكدته التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة، وتوفير مختلف التسهيلات اللازمة للأصدقاء في الولايات المتحدة الأميركية خلال عملية الاجلاء التي نفذتها قواتها مؤخرا.



من جانبه، أعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن تطلع بلاده إلى تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين على نحو يلبي المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، كما قدم شكر وتقدير بلاده للجهود الكبيرة والدعم اللامحدود الذي قدمته الكويت خلال عمليات الإجلاء التي نفذتها القوات الأميركية من العاصمة الأفغانية «كابول»، مؤكدا حرص الولايات المتحدة الأميركية على تعزيز الشراكة والتعاون العسكري بين الجانبين.



هذا، وقد أقام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي مأدبة غداء على شرف وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.