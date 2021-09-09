أكد محافظ أربيل اوميد خوشناو أن الكويت تعد من أول وأكبر الداعمين لجهود إقليم كردستان العراق من خلال تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين الموجودين في الإقليم.



جاء ذلك أثناء زيارة خوشناو لمبنى البعثة الديبلوماسية الكويتية في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق ولقاء القنصل العام في أربيل د.عمر الكندري وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي.



وأشاد خوشناو في تصريح لـ«كونا» بالمواقف الإنسانية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من خلال الدعم المتواصل الذي توليه الكويت لإقليم كردستان العراق على مدى السنوات الماضية ومساندتها للإقليم في تخطي العديد من الأزمات خاصة فيما يتعلق بالدعم الإغاثي والصحي والتعليمي لملف النازحين واللاجئين.



وأكد في هذا ان توجيهات رئاسة وحكومة الإقليم تشدد على التعامل الخاص مع بعثة الكويت في الإقليم والتي تنطلق من العلاقة المتينة التي تربط الجانبين منذ عدة عقود.



بدوره، أكد القنصل العام في أربيل عمر الكندري ان الجهود التي تبذلها الكويت في عموم العراق وفي الإقليم بشكل خاص هي بمنزلة ترجمة عملية لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.