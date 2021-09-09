استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي سفير عمان د.صالح بن عامر الخروصي، وقد تم التطرق إلى المسائل المشتركة بين البلدين على وجه الخصوص التعاون القانوني والقضائي بين البلدين ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك في إطار التعاون الإقليمي والدولي.



كما التقى الرومي بسفيرة الجمهورية التركية عائشة كويتاك، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا ومنها على وجه الخصوص التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، علما أن حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية قد قامتا بالتوقيع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية والتي وافق عليها من قبل الكويت بموجب القانون رقم 46 لسنة 1998، وفي إطار التعاون الدولي بين الكويت والجمهورية التركية أعضاء باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.