بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كيم جونغ وون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وشعبها الصديق المزيد من الرقي والنماء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كيم جونغ وون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية طاجيكستان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الحريق الذي اندلع في أحد المجمعات بمقاطعة بانتن الاندونيسية وأودى بحياة عدد من الضحايا وإصابة آخرين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الحريق الذي اندلع في أحد المجمعات بمقاطعة بانتن الاندونيسية وأودى بحياة عدد من الضحايا وإصابة آخرين، راجيا سموه للضحايا الرحمة والمغفرة وللمصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.