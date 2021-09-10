استقبل وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد نظراءه في عدد من الدول، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وبحث معهم العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، فقد التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بوزيرة خارجية دولة ليبيا د.نجلاء المنقوش.



وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة والوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وبحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.



والتقى وزير الخارجية بوزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة رياض المالكي، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة والوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وبحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما التقى الشيخ د.أحمد ناصر المحمد رئيس الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة زينة عكر. وتناول اللقاء عمق العلاقات الثنائية المتينة والوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وبحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي. والتقى وزير الخارجية بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين بالخارج في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة إسماعيل ولد الشيخ أحمد.



كما التقى الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة مريم الصادق المهدي. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة والوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وبحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.



والتقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بوزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة رمطان لعمامرة.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتينة والوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وآخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.



والتقى الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية الشقيقة عثمان الجرندي.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتينة والوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وآخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.



كما التقى وزير الخارجية بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني. واستعرض لازاريني جهود وكالة للأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وعملها الإنساني في تخفيف المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين حول العالم.