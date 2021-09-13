استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



كما استقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



واستقبل سموه رئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد الشحومي. كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي. واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية البرتغال الأسبق جورج سمبايو، راجيا سموه لأسرته وذويه جميل الصبر.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية البرتغال الأسبق جورج سمبايو، متمنيا لأسرة الفقيد وذويه جميل الصبر.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.